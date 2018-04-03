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В день старта кампании 12,5 тыс украинцев выбрали семейного врача

03.04.2018 02:36
С выбранным медиком необходимо подписать декларацию
В день старта кампании 12,5 тыс украинцев выбрали семейного врача
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В первый день национальной компании "Врач для каждой семьи" около 12,5 тысяч украинцев подписали декларацию с выбранным медиком. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Он отметил, что это "нормальное количество" и центральная база электронной системы "отработала в штатном режиме, на нормальной скорости".

По его словам, были случаи, когда "подвисало" локально, но эти проблемы были решены.

"Были единичные случаи очередей. Однако в целом без чрезмерного ажиотажа. Были отдельные случаи некорректного поведения в медучреждениях (отказа, заполнения на бумаге и т.д.). Их зафиксировали", - добавил он.

Также Ковтонюк призвал украинцев ответственно и без спешки выбирать своих врачей.

Вчера, 2 апреля, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что старт кампании по выбору семейного врача не означает необходимости срочного заключения деклараций по месту регистрации. Пациент свободен в выборе врача и ему не имеют права отказать в медицинской помощи, пока он не определился, с кем подписать декларацию.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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