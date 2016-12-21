Эскалация в АТО: погибли двое военных, есть раненые и контуженые

ВСУ отбили попытку прорыва террористов на Светлодарской дуге, сказали в Минобороны

За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, четверо получили ранения, еще четверо - контузию. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент ЛІГА.net.

По словам Лысенко, обстановка в районе проведения АТО остается напряженной. На донецком направлении боевики террористической организации ДНР не прекратили активные боевые действия на Светлодарской дуге.

"С самого утра до обеда боевики провели ряд артиллерийских и минометных обстрелов и совершили одну попытку штурма, которую отбили ВСУ. После провала атаки враг несколько остудил свой пыл и до конца суток провел пять вооруженных провокаций, используя при этом гранатометы различных систем. На наиболее дерзкие обстрелы ВСУ отвечали огнем из незапрещенного минскими договоренностями вооружения", - сказал Лысенко.

Он подчеркнул, что другой горячей точкой на донецком направлении остается Авдеевка, где террористы использовали как легкое вооружение, так и минометы.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано семь вражеских обстрелов.

На луганском направлении боевые действия переместились в район Попасной.

В течение суток на этом участке фронта боевики применяли легкое вооружение, включая снайперское оружием. Огонь из минометов террористы открыли в Попаснянском районе уже поздно вечером.

Также по одной вражеской вооруженной провокации произошло в Станице Луганской и селе Сизое, которое расположено в близости от российско-украинской границы.

Всего вчера на луганском направлении противник нарушил режим тишины 13 раз.

На мариупольском направлении количество обстрелов уменьшилась вдвое (с 27 сутками ранее в вчерашних 13), однако интенсивность вражеского огня не проходит.

Пророссийские наемники продолжают применять тяжелое вооружение, включая 120-мм минометы и пушки калибра 122 мм.

Уменьшилась боевая активность боевиков на юге, где было четыре обстрела украинских позиций по сравнению с более, чем 20 за прошедшие сутки.

"Возобновились активные боевые действия западнее Докучаевска. Там в течение суток враг выпустил в сторону наших позиций более 60 мин, неоднократно применял бронетехнику и проводил вооруженные провокации из стрелкового оружия. Также вчера силы оккупанта трижды обстреляли Красногоровку из минометов и гранатометов", - подчеркнул Лысенко.

18 декабря во время боев на Светлодарской дуге один украинский военный попал в плен к боевикам террористической организации ДНР.

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