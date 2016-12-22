Террористы накрыли артударами Авдеевку: фото

В результате обстрела пострадавших нет

Пророссийские наемники обстреляли жилые дома Авдеевки в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполции в Донецкой области.

Обстрел был сегодня в 06:00 утра. В результате артударов поврежден частный дом и уничтожены хозяйственные постройки местной жительницы.





Обломками от снарядов в доме выбиты почти все окна.





Пострадавших нет.





По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

За прошедшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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