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Террористы накрыли артударами Авдеевку: фото

22.12.2016 11:42
В результате обстрела пострадавших нет
Террористы накрыли артударами Авдеевку: фото
Фото: dn.npu.gov.ua

Пророссийские наемники обстреляли жилые дома Авдеевки в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполции в Донецкой области.

Обстрел был сегодня в 06:00 утра. В результате артударов поврежден частный дом и уничтожены хозяйственные постройки местной жительницы.

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Обломками от снарядов в доме выбиты почти все окна.

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Пострадавших нет.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

За прошедшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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