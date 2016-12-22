Хуг: В Донбассе использование запрещенного оружия выросло на 300%

Горячей точкой продолжает оставаться Светлодарская дуга, сказали в ОБСЕ

В 2016 году в Донбассе зафиксировано 300 тысяч нарушений режима прекращения огня, погибли 83 местных жителя, еще 305 получили ранения. Об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент ЛІГА.net.

"За исключением 1 сентября за год не было ни одного дня, когда бы мы не зафиксировали нарушение режима прекращения огня. За 2016 год мы зафиксировали более 300 тысяч нарушений режима прекращения огня. Большинство из них совершалось с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения", - сказал он.

По данным Хуга, представители СММ с января по ноябрь этого года зафиксировали в Донбассе 83 случая гибели и 305 случаев получения ранений в результате боевых действий среди местного гражданского населения.

На прошлой неделе ОБСЕ отметила увеличение количества нарушений режима прекращения огня на 75%, использование запрещенного минскими договоренностями оружия - на 300%.

Хуг подчеркнул, что горячей точкой продолжает оставаться Светлодарская дуга.

"На эту горячую точку приходится половина нарушений режима прекращения огня от всего количества", - отметил Хуг.

По его словам, только в воскресенье, 19 декабря, за несколько часов было зафиксировано 700 взрывов в Светдлодарске.

"Боевая активность не угасает у Светлодарска и Дебальцево, более тысячи взрывов, патрули миссии вынуждены были отступить, мы до сих пор не уверены в том, что там сейчас происходит", - подчеркнул Хуг.

Он добавил, что в треугольнике Авдеевка - Ясиноватая - донецкий аэропорт - ¼ это нарушение режима прекращения огня от общего количества в Донбассе, в частности, 16 декабря, были зафиксированы более 500 взрывов из центра оккупированного Донецка.

В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала сокращение количества случаев нарушения режима прекращения огня, зафиксировав при этом около 730 взрывов 20 декабря.

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