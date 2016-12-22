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Минобороны: ВСУ отбили попытки штурма на Светлодарской дуге

22.12.2016 15:48
Потерь среди бойцов АТО нет
Минобороны: ВСУ отбили попытки штурма на Светлодарской дуге
Фото: скриншот видео

Сегодня утром пророссийские наемники дважды пытались штурмовать позиции сил АТО на Светлодарской дуге. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С 09:00 до 09:45 террористические группировки численностью до одного взвода предприняли попытку выбить подразделения Вооруженных Сил Украины с занимаемых позиций. Получив отпор, враг повторно предпринял попытку штурма", - отметили в пресс-службе.

ВСУ отбили попытку атаки террористов, боевики отступили.

"Потерь среди личного состава Вооруженных Сил Украины нет, потери противника уточняются", - добавили в пресс-службе.

22 декабря сообщалось, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, 11 военнослужащих получили ранения на Светлодарской дуге

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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