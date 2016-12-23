Эскалация на Светлодарской дуге: погибли 8 военных, 1 - в плену

Пока ничего неизвестно о судьбе попавшего в плен к террористам украинского военного, сказали в Минобороны

В Донецкой области в результате эскалации на Светлодарской дуге один украинский военный попал в плен, а восемь бойцов АТО погибли с 18 по 23 декабря. Об этом заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент ЛІГА.net.

По словам Лысенко, во время активной фазы 18 декабря на Светлодарской дуге один из украинских военнослужащих был ранен и попал в плен.

Лысенко не ответил на вопрос, есть ли подробная информация о нем. "Таких данных пока нет. Мы пытаемся установить его судьбу", - отметил Лысенко.

"За весь период, начиная с 18 декабря по сегодняшний день погибли восемь военных, - подчеркнул Лысенко.

23 декабря Лысенко сообщил, что информация о гибели троих украинских военных в плену террористов в Донбассе не соответствует действительности.

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