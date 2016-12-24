На трассе Киев-Одесса 20-километровая пробка из-за ДТП
24.12.2016 14:41
По предварительной информации, причиной столкновения 10 автомобилей стали сложные погодные условия
Фото: dtp.kiev.ua
10 автомобилей, включая легковые и грузовые, столкнулись сегодня утром на трассе Киев-Одесса в районе Червонознаменки. В результате на трассе образовалась огромная пробка. Об этом сообщает Таймер.
По предварительной информации, причиной столкновения стали сложные погодные условия (туман и гололёд).
По данным местных СМИ, пробка на трассе Киев-Одесса растянулась на 20 км.
В Запорожской области сегодня утром произошло сразу две аварии, в результате которых погибли пять человек.
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