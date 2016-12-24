На трассе Киев-Одесса 20-километровая пробка из-за ДТП

По предварительной информации, причиной столкновения 10 автомобилей стали сложные погодные условия

10 автомобилей, включая легковые и грузовые, столкнулись сегодня утром на трассе Киев-Одесса в районе Червонознаменки. В результате на трассе образовалась огромная пробка. Об этом сообщает Таймер.

По предварительной информации, причиной столкновения стали сложные погодные условия (туман и гололёд).

По данным местных СМИ, пробка на трассе Киев-Одесса растянулась на 20 км.

В Запорожской области сегодня утром произошло сразу две аварии, в результате которых погибли пять человек.

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