В Китае произошел взрыв на нелегальном складе пиротехники
24.12.2016 15:56
В результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, разрушены здания вокруг склада
Фото: Синьхуа
В Китае в деревне района Фэнжунь произошел взрыв пиротехники. Об этом сообщает Синьхуа.
Погибли по меньшей мере двое людей.
По предварительным итогам расследования местной полиции, причиной взрыва стало незаконное хранение пиротехники.
В результате взрыва полностью разрушен и превратился в руины сам дом. Также от взрыва пострадали десять соседних построек.
Людей эвакуировали из района инцидента в безопасные места. Количество пострадавших уточняется.
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