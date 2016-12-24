В Китае произошел взрыв на нелегальном складе пиротехники

В результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, разрушены здания вокруг склада

В Китае в деревне района Фэнжунь произошел взрыв пиротехники. Об этом сообщает Синьхуа.



Погибли по меньшей мере двое людей.



По предварительным итогам расследования местной полиции, причиной взрыва стало незаконное хранение пиротехники.



В результате взрыва полностью разрушен и превратился в руины сам дом. Также от взрыва пострадали десять соседних построек.



Людей эвакуировали из района инцидента в безопасные места. Количество пострадавших уточняется.

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