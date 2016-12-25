"Режим тишины": за сутки зафиксировано 39 обстрелов

Российские гибридные войска продолжают вести огонь по позициям ВСУ на мариупольском, донецком и луганском направлениях несмотря на режим тишины

Несмотря на объявленный режим тишины, российские оккупационные войска в Донбассе за прошлые сутки 39 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении террористы обстреляли позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино, Талаковка и Водяное.

Боевики выпустили две 120-мм мины в районе Талаковка, вражеский снайпер вел огонь по Широкино.

На донецком направлении позиции ВСУ обстреляли в районе Луганского, Майорска и Авдеевки. По Луганскому вели огонь из 82-мм минометов.

На луганском направлении Троицкое и Желтое попали под огонь крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С 24 декабря в Донбассе был введен бессрочный режим прекращения огня. Однако боевики нарушили его уже через 25 минут после полуночи.

Читайте также: У Светлодарска боевики обстреляли группу по эвакуации погибших

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.