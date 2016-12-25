"Режим тишины": за сутки зафиксировано 39 обстрелов
Несмотря на объявленный режим тишины, российские оккупационные войска в Донбассе за прошлые сутки 39 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На мариупольском направлении террористы обстреляли позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино, Талаковка и Водяное.
Боевики выпустили две 120-мм мины в районе Талаковка, вражеский снайпер вел огонь по Широкино.
На донецком направлении позиции ВСУ обстреляли в районе Луганского, Майорска и Авдеевки. По Луганскому вели огонь из 82-мм минометов.
На луганском направлении Троицкое и Желтое попали под огонь крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
С 24 декабря в Донбассе был введен бессрочный режим прекращения огня. Однако боевики нарушили его уже через 25 минут после полуночи.
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