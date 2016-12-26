В Ровенской области в массовой драке травмы получили 11 человек
Ночью с понедельника на воскресенье, 26 декабря, в поселке Деражное Костопольского района Ровенской области произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что сообщение о массовой драке у одного из развлекательных заведений поселка поступило в полицию от местных жителей около 02:00 ночи.
Правоохранители установили, что конфликт возник между местными жителями и молодчиками из Волынской области во время застолья. Владельцы заведения пытались вмешаться, однако это не принесло результата.
Около 20 человек продолжили выяснять отношения на улице, устроив драку а впоследствии и стрельбу. В результате пострадали 11 человек.
52-летний мужчина владелицы кафе сломал руку. 19-и 22-летний жители Волынской области получили ранения из травматического оружия и обратились за помощью к медикам. Еще восемь местных жителей получили незначительные травмы.
Фото: rv.npu.gov.ua
Полиция нашла на месте происшествия гильзы от травматического оружия и газовый баллончик Терен-4, открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины.
По словам приезжих, они отправились отдыхать в соседнюю область, потому что в родном селе "все заведения работают только до полуночи".
Районная полиция обратилась к председателю сельсовета Деражного о вынесении на рассмотрение вопроса об ограничении режима работы заведения, в котором произошла драка.
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