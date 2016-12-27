Штаб: пропавшие под Золотым бойцы ВСУ захвачены боевиками в плен

Двое военных 26 декабря сбились с дороги и заехали на контролируемую террористами территорию. В штабе АТО предполагают, что их вывезли в Луганск

Пропавшие в районе Золотого Луганской области двое украинских военных находятся в плену у боевиков террористической организации ЛНР. Об этом ЛІГА.net сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

Он предположил, что пленных бойцов могли доставить в оккупированный Луганск.

Судьба военнослужащих в настоящее время выясняется.

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26 декабря пресс-центр АТО сообщил, что около 16:00 в районе КПВВ Золотое двое украинских военнослужащих, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учреждения, сбились с маршрута и заехали на территорию, контролируемую террористами. Сейчас с ними связь отсутствует.

27 декабря сообщалось, что за минувшие сутки гибридные войска РФ продолжили нарушать режим тишины в Донбассе и открывали огонь 37 раз.

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