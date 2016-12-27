Нацполиция предотвратила два заказных убийства - Троян

Убийства планировались в Винницкой и Харьковской областях. В первом случае жизнь жертвы была оценена в 10 тыс. грн, во втором - в 8 тысяч

Сотрудники Нацполиции задержали двух организаторов заказных убийств в Винницкой и Харьковской областях. Об этом в своем Facebook сообщил врио главы Нацполиции Вадим Троян.

По его словам, в Виннице причиной конфликта стал квартирный вопрос.

"Отец, проживавший с младшим сыном в квартире, отказывался зарегистрировать там дочь и старшего сына, которые также претендовали на жилье. Глава семейства даже через суд пытался лишить доли собственности дочь. Конфликтная ситуация переросла в выяснение отношений. Старший сын, защищая сестру, поднял руку на отца. Чтобы отомстить старшему брату, винничанин решился на преступление и заказал его убийство", - сообщил Троян.

Как уточнил руководитель полиции, жизнь жертвы была оценена в 10 тыс. грн, выполнить "заказ" взялся ранее судимый человек. Сначала злоумышленники планировали убить всю семью старшего брата, однако позже решили "ограничиться" только им. Получив информацию о подготовке убийства, полицейские сработали на опережение и сымитировали преступление.





Фото: facebook.com/vadim.troyan

"В качестве подтверждения передали заказчику фотографии окровавленного мужчины. 22-летний винничанин передал исполнителю аванс за убийство родного брата в размере 2 тысяч грн. Еще 500 он заплатил за фотографии с места преступления. Остальные деньги должен был передать позже", - подчеркнул Троян.

Сейчас злоумышленник задержан. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (приготовление к совершению умышленного убийства на заказ).

В Харькове поводом для организации убийства стали криминальные разборки и раздел сфер влияния.

"Злоумышленники планировали преступление почти три месяца и заранее присоединили к автомобилю потерпевшего устройство для слежения. Цена вопроса - 8 тысяч грн. Во время покушения потерпевший получил огнестрельные ранения грудной клетки и руки, был госпитализирован", - сообщил Троян.

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По словам врио главы Нацполиции, оперативники уголовного розыска изъяли два автомата Калашникова, пистолет ТТ и патроны к ним. Оружие и боеприпасы подозреваемые закопали на пустыре, а неподалеку бросили автомобиль, на котором следили за потерпевшим. Заказчик и ранее судимые исполнители этого преступления - выходцы из Донецкой области, отметил Троян.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины. Также правоохранители проверяют информацию о причастности задержанных к другим тяжким и особо тяжким преступлениям.

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