Сутки в зоне АТО: двое бойцов ранены, двое - попали в плен

Погибших среди украинских военных за сутки нет. Однако двое военнослужащих попали в плен к боевикам, заблудившись вблизи Бахмутской трассы

В ходе боевых действий в зоне АТО 26 декабря двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое попали в плен к боевикам. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных не было, двое бойцов ранены", - сказал он.

Также Мотузяник сообщил, что двое военнослужащих ВСУ попали в плен к террористам, заблудившись вблизи Бахмутской трассы.

Как отметил спикер Минобороны, на луганском направлении оккупанты нарушили перемирие один раз, обстреляв поздно вечером позиции сил АТО у Станицы Луганской из подствольных гранатометов.

На донецком направлении самой горячей точкой остается Светлодарская дуга: здесь боевики вели огонь из гранатометов, стрелкового оружия и минометов.

По одной вооруженной провокации со стороны противника зафиксировано в Опытном и Зайцево. Оккупанты также обстреливали позиции ВСУ в Авдеевской промзоне: тяжелое вооружение не применялось, однако вел огонь снайпер.

"Всего за сутки на донецком направлении произошло 12 вражеских обстрелов, один - с использованием минометов", - подчеркнул Мотузяник.

На мариупольском направлении за минувшие сутки зафиксировано 24 обстрела со стороны террористов, 10 из них были с применением тяжелого вооружения.

По словам Мотузяника, наибольшее число обстрелов на этом направлении пришлось на Широкино. Здесь боевики выпустили по позициям сил АТО около 100 минометных и 20 артиллерийских снарядов, трижды вели огонь из танка и вооружения бронетехники.

Спикер Минобороны также сообщил, что гибридная армия РФ обстреливала позиции украинских военных в Марьинке, Новотроицком, Павлополе, Талаковке и Опытном.

Как отметил Мотузяник, 26 декабря украинские бойцы наблюдали четыре пролета вражеских беспилотников.

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26 декабря пресс-центр штаба АТО сообщил, что около 16:00 в районе КПВВ Золотое двое украинских военнослужащих, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учреждения, сбились с маршрута и заехали на территорию, контролируемую террористами.

Сегодня в пресс-центре заявили, что пропавшие военные были захвачены боевиками в плен. Предположительно, пленных бойцов доставили в оккупированный Луганск.

27 декабря сообщалось, что за минувшие сутки гибридные войска РФ продолжили нарушать режим тишины в Донбассе и открывали огонь 37 раз.

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