ОБСЕ из-за обстрелов временно эвакуировала базу в Светлодарске
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ была вынуждена на некоторое время эвакуировать свою наблюдательную базу в Светлодарске из-за близости попадания артиллерийских снарядов при обстрелах. Об этом ЛІГА.net сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.
"СММ 24 декабря эвакуировала свою передовую патрульную базу в Светлодарске из-за близости попадания артиллерийских снарядов (23 декабря - в 70 м от базы, в результате чего были разбиты окна на верхних этажах здания)", - сообщили в пресс-службе.
С вечера 22 по вечер 23 декабря наблюдатели насчитали в зоне конфликта в Донецкой области около 1150 взрывов, большинство из них - в районе Светлодарск-Дебальцево. В течение следующих суток было зафиксировано почти 1130 взрывов, в основном к западу от оккупированной боевиками Горловки.
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В то же время СММ отметила резкое уменьшение числа нарушений перемирия с вечера 24 по вечер 25 декабря, что совпало с объявлением очередного режима тишины в Донбассе в ночь на 24 декабря. Однако вечером 26 декабря количество нарушений по сравнению с предыдущим днем увеличилось.
Как отмечают в пресс-службе СММ ОБСЕ, миссия вернулась на свою патрульную базу в Светлодарске поздним утром 26 декабря. Здесь днем наблюдатели зафиксировали один взрыв и две перестрелки с использованием тяжелого пулемета и стрелкового оружия.
19 декабря 2016 года в СММ сообщили, что в Светлодарске в течение нескольких часов наблюдатели зафиксировали около 20 взрывов неизвестного происхождения.
28 декабря сообщалось о том, что за минувшие сутки боевики 44 раза обстреляли позиции ВСУ в зоне проведения АТО.
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