ОБСЕ из-за обстрелов временно эвакуировала базу в Светлодарске

СММ эвакуировала патрульную базу 24 декабря. Днем ранее во время обстрела снаряд разорвался в 70 м от поста наблюдателей. Миссия вернулась 26 декабря

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ была вынуждена на некоторое время эвакуировать свою наблюдательную базу в Светлодарске из-за близости попадания артиллерийских снарядов при обстрелах. Об этом ЛІГА.net сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.

"СММ 24 декабря эвакуировала свою передовую патрульную базу в Светлодарске из-за близости попадания артиллерийских снарядов (23 декабря - в 70 м от базы, в результате чего были разбиты окна на верхних этажах здания)", - сообщили в пресс-службе.

С вечера 22 по вечер 23 декабря наблюдатели насчитали в зоне конфликта в Донецкой области около 1150 взрывов, большинство из них - в районе Светлодарск-Дебальцево. В течение следующих суток было зафиксировано почти 1130 взрывов, в основном к западу от оккупированной боевиками Горловки.

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В то же время СММ отметила резкое уменьшение числа нарушений перемирия с вечера 24 по вечер 25 декабря, что совпало с объявлением очередного режима тишины в Донбассе в ночь на 24 декабря. Однако вечером 26 декабря количество нарушений по сравнению с предыдущим днем увеличилось.

Как отмечают в пресс-службе СММ ОБСЕ, миссия вернулась на свою патрульную базу в Светлодарске поздним утром 26 декабря. Здесь днем наблюдатели зафиксировали один взрыв и две перестрелки с использованием тяжелого пулемета и стрелкового оружия.

19 декабря 2016 года в СММ сообщили, что в Светлодарске в течение нескольких часов наблюдатели зафиксировали около 20 взрывов неизвестного происхождения.

28 декабря сообщалось о том, что за минувшие сутки боевики 44 раза обстреляли позиции ВСУ в зоне проведения АТО.

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