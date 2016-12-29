Взрыв во время боксерского матча на Филиппинах: десятки раненых
29.12.2016 06:42
Бомба была взорвана дистанционно при помощи мобильного телефона
Фото: ЕРА
33 человека получили ранения в провинции Лейте на Филиппинах в результате взрыва во время любительского боксерского поединка. Об этом сообщает Reuters.
Бомба была взорвана дистанционно при помощи мобильного телефона.
В полиции сообщили, что на данный момент нет подозреваемых в совершении преступления, также ни одна террористическая группа не взяла на себя ответственность за взрыв.
В конце ноября девять человек из охраны президента Филиппин Родриго Дутерте были ранены после того, как на пути следования президентского конвоя было приведено в действие взрывное устройство.
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