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В АТО на растяжке подорвались двое военных: один погиб

29.12.2016 13:09
Один украинский военный погиб, второго госпитализировали в больницу
В АТО на растяжке подорвались двое военных: один погиб
Фото: скриншот видео
В Троицком Луганской области на растяжке подорвались двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области. 
  
В пресс-службе отметили, что это произошло вчера, 28 декабря.

В результате подрыва один военнослужащий погиб, другой с минно-взрывными травмами госпитализирован в больницу.

28 декабря около 15:00, в районе населенного пункта Крутая Балка на донецком направлении в результате боестолкновения погиб один украинский военный.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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