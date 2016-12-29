Штаб: В зоне АТО за сутки двое военных погибли и двое ранены
В ходе проведения антитеррористической операции 28 декабря двое украинских военнослужащих погибли и двое получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих и еще двое получили ранения", - сказал Мотузяник.
По его данным, один военнослужащий погиб в ходе штурма боевиками позиций сил АТО возле села Крутая Балка на донецком направлении. Еще один военнослужащий погиб и двое получили ранения в ходе разминирования у поселка Троицкое в Луганской области.
За прошедшие сутки пророссийские боевики активно обстреливали позиции украинских военнослужащих у Крымского Луганской области и Авдеевки Донецкой области.
Кроме того, гибридная армия применяла тяжелое вооружение на мариупольском направлении.
Зафиксирован пролет одного беспилотника.
Гибридные войска РФ за минувшие сутки 50 нарушили режим тишины, и вели огонь по позициях украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на всех направлениях.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:49
-
13:57
-
13:23
-
12:33
-
12:08