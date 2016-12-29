Штаб: В зоне АТО за сутки двое военных погибли и двое ранены

Один военный погиб в ходе штурма боевиками позиций сил АТО возле Крутой Балки, еще один военныий погиб и двое ранены в ходе разминирования у Троицкого

В ходе проведения антитеррористической операции 28 декабря двое украинских военнослужащих погибли и двое получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих и еще двое получили ранения", - сказал Мотузяник.

По его данным, один военнослужащий погиб в ходе штурма боевиками позиций сил АТО возле села Крутая Балка на донецком направлении. Еще один военнослужащий погиб и двое получили ранения в ходе разминирования у поселка Троицкое в Луганской области.

За прошедшие сутки пророссийские боевики активно обстреливали позиции украинских военнослужащих у Крымского Луганской области и Авдеевки Донецкой области.

Кроме того, гибридная армия применяла тяжелое вооружение на мариупольском направлении.

Зафиксирован пролет одного беспилотника.

Гибридные войска РФ за минувшие сутки 50 нарушили режим тишины, и вели огонь по позициях украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на всех направлениях.

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