Убийство в Кривом Озере: дело полицейских передано в суд

Прокуратура завершила расследование убийства правоохранителями жителя пгт Кривое Озеро. На скамье подсудимых окажутся четверо уже бывших полицейских

Прокуратура Николаевской области завершила расследование убийства 32-летнего жителя пгт Кривое Озеро, совершенного сотрудниками полиции. Об этом сегодня сообщил зампрокурора области Степан Божило.



"26 декабря 2016 года следственным отделом прокуратуры области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту убийства 32-летнего жителя пгт Кривое Озеро. В уголовном производстве объявлено о подозрении четырем уже бывшим работникам Кривоозерского отделения полиции", - цитирует Божило пресс-служба прокуратуры.

По его словам, сейчас обвинительный акт по этому делу направлен в суд. Государственное обвинение будет требовать для подозреваемых максимальной меры наказания в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В частности, полицейский, непосредственно стрелявший в потерпевшего, обвиняется в умышленном убийстве и превышении власти и служебных полномочий с насилием и применением спецсредств (ч. 1 ст. 115 и ч. 3 ст. 365 УК Украины), трое других правоохранителей - в превышении власти с насилием и применением спецсредств, но без признаков пыток (ч. 2 ст. 365 УК).

Экс-правоохранители обвиняются в том, что 24 августа 2016 года во время задержания жителя Кривого Озера они, превышая свои служебные обязанности и действуя в нарушение закона о Нацполиции, ранили потерпевшего из огнестрельного оружия, в результате чего тот скончался, а также нанесли ему телесные повреждения, не связанные с наступлением смерти.

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Как отметил Божило, убийство произошло в условиях неочевидности, в частности отсутствует максимальное количество его свидетелей. "События происходили в ночное время, и очевидцами совершенного преступления были пострадавшие и непосредственно работники правоохранительного органа", - подчеркнул зампрокурора.

Он добавил, что действия полицейских при задержании потерпевшего поражают своим непрофессионализмом и дерзким цинизмом. "Как было установлено в ходе досудебного расследования, главный подозреваемый во время задержания наступил своей ногой на горло потерпевшего", - заявил Божило.

Также зампрокурора сообщил, что во время проверки была обнаружена недостача оружия, за сохранность которого отвечал один из подозреваемых. Сейчас по этому факту проводится отдельная проверка.

В ночь на 24 августа 2016 года в райцентре Кривое Озеро в Николаевской области при невыясненных обстоятельствах скончался 32-летний таксист Александр Цукерман. Местные жители утверждали, что сотрудники полиции забили скованного наручниками мужчину до смерти на глазах у жены, матери и двоих детей.



Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в задержанного также и стреляли.

Через несколько часов после убийства в Николаевском областном бюро судмедэкспертизы была проведена судебно-медицинская экспертиза. Заключение судмедэкспертов было однозначным: причиной смерти 32-летнего жителя поселка Кривое Озеро стало острое внутреннее кровотечение и травматическое поражение сердца.



О подозрении в убийстве было объявлено четырем сотрудникам местной полиции.

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