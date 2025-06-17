Инструктор по БЗВП: "Бусифицированный" человек думает, что армия – дорога в один конец

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Сейчас среди мобилизованных очень мало мотивированных людей, особенно среди "бусифицированных". Однако при прохождении базовой общей военной подготовки их позиция может меняться. Об этом рассказал инструктор одного из учебных центров Сухопутных войск Евгений в комментарии для разбора LIGA.net "На БЗВП было хуже". Объясняем, как изменилась подготовка мобилизованных и что это дало".

"Мотивированных людей сейчас приходит очень мало. Как бы грустно это ни было, но мы должны это признавать, чтобы мы понимали, как дать мотивацию. Не надо отвлекаться от проблем, нужно думать, как их решать", – убежден инструктор.

Он признал, что мотивация – очень большая проблема, и нельзя сравнить то, что есть сейчас, и то, что было два года назад. А по сравнению с началом полномасштабной войны – "это вообще небо и земля".

По его словам, именно добровольцев сейчас не слишком много. Есть те, кто добросовестно пришел по повестке, но есть и те, кто здесь оказался не по своей воле.

"Если человек "бусифицирован" – моральное состояние ниже нуля, мне кажется. Его перед тем, как привезти, еще где-то подержали. А еще он в соцсетях прочитал, что он здесь никому не нужен, ему ничего не дадут и сразу погонят на штурм. И вообще теперь думает, что все, это – армия – это дорога в один конец. Хотя это далеко не так", – подчеркнул инструктор.

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В частности, по его словам, именно россияне проводят информационные операции, направленные на то, чтобы в обществе были такие настроения.

"Поэтому мы сначала должны им объяснять, что такое армия, что мы здесь даем и что вы получите на выходе, плюс разрушать эти системные стереотипы, которые появляются из-за вражеских информационных операций", – поделился он.

"Бусифицированный" человек, которого привезли в учебный центр, имеет ощущение, что его похитили, говорит Евгений.

"Они так думают до того момента, пока мы не начинаем общаться. Дальше, когда мы поговорим, они понимают, что мы с ними работаем не для галочки. Мы их не угоняли. Наша задача – помочь им выжить", – рассказал он.

По его словам, в настоящее время почти все инструкторы имеют боевой опыт, поэтому у них есть дополнительная мотивация как можно качественнее подготовить новобранцев – ведь это усиление для их побратимов.

"За время подготовки люди меняются, и эти изменения реально видны. У нас была история о курсанте, который там угрожал и говорил, что он уйдет в СОЧ. А сейчас он, на Покровском направлении, постоянно сбрасывает нам в группу фотографии с разным оружием. Таким рексом стал!" – рассказал Евгений.

Он также поделился, что труднее всего ему работать с теми, кто уже проходил срочную службу.

"Так как они с порога говорят: "Я это все проходил, я все знаю, мне не интересно". В итоге мы подходим к концу базовой всеобщей военной подготовки, все выровнялись, а такой курсант – никакой. Потому что со времен его срока война изменилась и требования к военнослужащему другие", – рассказал Евгений.

В марте 2025 Сырский говорил, что потери среди украинских военных уменьшились благодаря обновленной базовой подготовке, которую продлили до 1,5 месяца.