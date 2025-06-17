Інструктор з БЗВП: "Бусифікована" людина думає, що армія – дорога в один кінець

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Наразі серед мобілізованих вкрай мало вмотивованих людей, особливо серед "бусифікованих". Проте під час проходження базової загальної військової підготовки їхня позиція може змінюватись. Про це розповів інструктор одного з навчальних центрів Сухопутних військ Євген у коментарі для розбору LIGA.net "На БЗВП було гірше". Пояснюємо, як змінилась підготовка мобілізованих і що це дало".

"Мотивованих людей зараз приходить дуже мало. Як би сумно це не було, але ми маємо це визнавати, щоб ми розуміли, як дати мотивацію. Не треба відвертатися від проблем, треба думати, як їх вирішувати", – переконаний інструктор.

Він визнав, що мотивація – дуже велика проблема наразі, і не можна порівняти те, що є зараз, і те, що було два роки тому. А в порівнянні із початком повномасштабної війни – "то взагалі небо і земля".

За його словами, саме добровольців зараз не дуже багато. Є ті, хто добросовісно прийшов по повістці, але є й ті, хто тут опинився не за своєю волею.

"Якщо людина "бусифікована" – моральний стан нижчий за нуль, мені здається. Його перед тим, як привезти, ще десь потримали. А ще він в соцмережах прочитав, що він тут нікому не потрібен, йому нічого не дадуть і відразу поженуть на штурм. І взагалі тепер думає, що все, армія – це дорога в один кінець. Хоча це далеко не так", – наголосив інструктор.

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Зокрема, за його словами, саме росіяни проводять інформаційні операції, спрямовані на те, щоб в суспільстві були такі настрої.

"Тому, ми на початку маємо їм пояснювати, що таке армія, що ми тут даємо і що ви отримаєте на виході, плюс руйнувати ці системні стереотипи, які з'являються через ворожі інформаційні операції", – поділився він.

"Бусифікована" людина, яку привезли до навчального центру, має відчуття, що її викрали, каже Євген.

"Вони так думають до того моменту, поки ми не починаємо спілкуватися. Далі вже, коли ми поговоримо, вони розуміють, що ми з ними працюємо не для галочки. Ми їх не викрадали. Наша задача – допомогти їм вижити", – розповів він.

За його словами, наразі майже всі інструктори мають бойовий досвід, тому мають додаткову мотивацію якомога якісніше підготувати новобранців – адже це підсилення для їхніх побратимів.

"За час підготовки люди змінюються, і ці зміни реально видно. У нас була історія про курсанта, який там погрожував і казав, що він втече в СЗЧ. А зараз він, на Покровському напрямку, постійно скидає нам в групу фотографії з різною зброєю. Таким рексом став!" – розповів Євген.

Він також поділився, що найважче йому працювати із тими, хто вже проходив строкову службу.

"Бо вони з порогу кажуть: "Я це все проходив, я все знаю, мені не цікаво". В підсумку ми підходимо до кінця базової загальної військової підготовки, всі вирівнялися, а такий курсант – ніякий. Бо від часів його срочки війна та змінилася і вимоги до військовослужбовця інші", – розповів Євген.

У березні 2025-го Сирський казав, що втрати серед українських військових зменшилися завдяки оновленій базовій підготовці, яку подовжили до 1,5 місяця.