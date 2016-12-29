Матиос объявил о подозрении одному из главарей боевиков Козицыну

27 декабря сообщение о подозрении с помощью международной курьерской службы было доставлено в Россию по месту жительства Козицына и вручено ему лично

Главная военная прокуратура объявила о подозрении командиру незаконного вооруженного формирования "Всевеликое войско Донское" террористической организации ЛНР Николаю Козицыну. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook.

Гражданин России Козицын подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса - участие в террористической организации, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 - ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 - организация незаконного лишения свободы, совершенного в отношении более двух лиц, по предварительному сговору группой лиц, ч. 1 ст. 438 - отдача приказов о совершении жестокого обращения с гражданским населением, ч. 2 ст. 187 - разбой, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 357 - незаконное завладение паспортом и другими важными личными документами в сговоре с группой лиц.

По словам Матиоса, 27 декабря сообщение о подозрении с помощью международной курьерской службы было доставлено на территорию России по месту жительства Козицына и вручено ему лично.





Подозреваемый объявлен в государственный розыск. Готовится ходатайство следственного судьи о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования.

За совершение инкриминируемых Козицыну особо тяжких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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