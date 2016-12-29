В Полтаве мужчине оторвало руку в результате взрыва в подъезде

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в подъезде жилого дома в Полтаве, в результате которого тяжело пострадал 38-летний мужчина

В четверг, 29 декабря, в Полтаве в подъезде жилого дома прогремел взрыв. В результате местному жителю оторвало кисть руки, сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области.

Сообщение о происшествии по переулку Заячьем поступило в полицию около 13:30.

"Выездом на место следственно-оперативной группой установлено, что в руках 38-летнего полтавчанина сдетонировало взрывное устройство похожее на гранату, в результате чего последнему оторвало левую кисть руки", - говорится в сообщении.







Фото: pl.npu.gov.ua

Мужчину доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняют полиция и прокуратура.

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