Новый год в ОРДО: боевик взорвал ручную гранату - ГУР

Украинская разведка установила очередные факты, подтверждающие низкое морально-психологическое состояние боевиков в ОРДЛО

Украинская разведка установила, что пьяный боевик во время конфликта применил ручную гранату, в результате были уничтожены четверо террористов, двое ранены в оккупированном Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"В соединениях и частях 1 и 2 АК продолжаются случаи дезертирства и небоевых потерь вследствие злоупотребления алкогольными напитками. 31 декабря 2016 год в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК во время ссоры между офицерским и рядовым составом один из военнослужащих, который находился в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четверо оккупантов уничтожены (из них - один офицер), еще двое ранены", - отметили в ГУР.

Также по данным разведки по состоянию на 1 января 2017 года в 7 отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2 АК около 14 % военнослужащих считаются теми, кто самовольно покинул расположение подразделений.

29 декабря сообщалось об очередных фактах дезертирства со стороны пророссийских наемников.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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