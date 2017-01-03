В одной из частей под Марьинкой 2 военных погибли, 2 ранены
В одной из воинских частей в зоне проведения АТО под Марьинкой 2 января погибли двое военнослужащих и еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
В штабе отметили, что трагедия произошла в результате нарушения правил обращения с оружием.
"2 января 2017 года в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки, погибли двое военнослужащих и еще двое получили ранения", - рассказали в штабе.
По данному факту проводится расследование.
Обстоятельства происшествия выясняются.
1 января в результате ссоры с гражданскими в поселке Донское Волновахского района Донецкой области погиб один военный, один местный житель получил ранения.
Ранее сообщалось, что с начала 2017 года в зоне АТО ранены четверо украинских военных. Боевики открывали огонь на всех направлениях.
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