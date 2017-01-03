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В одной из частей под Марьинкой 2 военных погибли, 2 ранены

03.01.2017 07:31
В штабе АТО отметили, что трагедия произошла в результате нарушения правил обращения с оружием
В одной из частей под Марьинкой 2 военных погибли, 2 ранены
Фото: EPA

В одной из воинских частей в зоне проведения АТО под Марьинкой 2 января погибли двое военнослужащих и еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В штабе отметили, что трагедия произошла в результате нарушения правил обращения с оружием.

"2 января 2017 года в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки, погибли двое военнослужащих и еще двое получили ранения", - рассказали в штабе.

По данному факту проводится расследование.

Обстоятельства происшествия выясняются.

1 января в результате ссоры с гражданскими в поселке Донское Волновахского района Донецкой области погиб один военный, один местный житель получил ранения.

Ранее сообщалось, что с начала 2017 года в зоне АТО ранены четверо украинских военных. Боевики открывали огонь на всех направлениях.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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