В ОРДО боевики угрожали наблюдателям - ОБСЕ

Боевик ударил машину миссии рукой, а после направил на патруль оружие, сказали в ОБСЕ

В оккупированном селе Пикузы (ранее Коминтерново, - ред) патруль Специальной мониторинговой миссии видел около 15 боевиков террористической организации ДНР, двое из которых агрессивно жестикулировали в сторону наблюдателей. Об этом ЛІГА.net сообщает пресс-служба миссии.

"Один из них сначала ударил рукой по автомобилю СММ, направил на него свое оружие, а затем покинул это место", - отметили в пресс-службе.

Также двое пророссийских наемников на блокпосте не разрешили СММ проехать в село Новая Марьевка (64 км к югу от оккупированного Донецка, ред), ссылаясь на указания, полученные от своего так называемого командира.

"В Петровском 12 боевиков стояли группой севернее населенного пункта, за пределами участка разведения", - добавили в пресс-службе.

16 ноября в Пикузе ОБСЕ также получала угрозы со стороны террористов.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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