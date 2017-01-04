В Запорожье местный житель устроил стрельбу по полицейским

Полицейским удалось убедить злоумышленника добровольно сложить оружие

В Запорожье местный житель устроил стрельбу из ружья по полицейским из балкона своей квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области.



В полицию поступило сообщение о том, что в больницу с телесными повреждениями обратилась женщина с жалобами на избиение мужем.

После этого на место проживания потерпевшей выехал участковый офицер полиции вместе с нарядом.

"Прибывшим полицейским дверь никто не открыл. В это время из указанной квартиры неожиданно раздался выстрел в закрытые металлические входные двери. Полицейские немедленно спустились на первый этаж для того чтобы выйти на улицу, однако когда они выходили из подъезда в их сторону прозвучал еще один выстрел, который вновь сделал хозяин, находясь на балконе своей квартиры", - рассказали в полиции.

От стрельбы никто не пострадал.

Оказалось, что в квартире заблокировался ранее неоднократно судимый за совершение особо тяжких преступлений гражданин.

В результате переговоров с офицером полиции злоумышленник сложил оружие. Житель Запорожья 1956 года рождения был задержан.

24 декабря 2016 года в Запорожье задержали сотрудника прокуратуры при получении взятки.

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