В Одессе задержан подозреваемый в двойном убийстве в Новый год

Полиция Одессы задержала ранее судимого гражданина Молдовы по подозрению в убийстве женщины и мужчины 1 января этого года

В среду, 4 января, в Одессе полиция задержала иностранца, подозреваемого в совершении двойного убийства в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение об убийстве женщины и мужчины поступило в полицию незадолго после 00:00 1 января этого года. Тела жертв с признаками насильственной смерти - рублеными ранами головы и туловища - были найдены в селе Прилиманское Овидиопольского района.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и начала следствие.

"За считанные часы полицейские установили личности погибших и в течение еще нескольких часов и лицо их убийцы. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний гражданин соседнего государства", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, это ранее судимый гражданин Молдовы. Для его задержания были привлечены все силы и средства одесского гарнизона полиции. Также были распространены фото и видео с изображением подозреваемого.



Фото: Думская

Сегодня, 4 января, местонахождение злоумышленника было установлено и он был задержан. В ходе допроса подозреваемый сообщил, что преступление совершил на почве ревности во время совместного употребления алкоголя. Досудебное расследование продолжается.

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