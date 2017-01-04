Взрыв в жилом доме в Сумах устроил психически больной мужчина

Мужчина нарочно открыл на кухне вентили газовой плиты, напустил в помещение газа и поджег сигарету

Взрыв в жилом доме в Сумах, в результате которого погибла женщина, устроил его житель, находящийся на постоянном учете у психиатра с соответствующим диагнозом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Сумской области на своей странице в Facebook.

После семейной ссоры 59-летний мужчина, владелец квартиры на седьмом этаже, нарочно открыл на кухне вентили газовой плиты, напустил в помещение газа и поджег сигарету.

Вчера вечером, 3 января, в жилом многоквартирном доме в Сумах взорвался бытовой газ, в результате чего произошло частичное обрушение здания. Погибла женщина.

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