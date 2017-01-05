ОБСЕ сообщила подробности о ситуации на Светлодарской дуге

Всего наблюдатели зафиксировали 70 взрывов в течение одного дня на донецком направлении

В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отметила увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с периодом 1 и 2 января. При этом было зафиксировано около 70 взрывов. Об этом ЛІГА.net сообщает пресс-служба миссии.

Большинство этих нарушений наблюдалось в районах Светлодарска, Горловки, а также в районе треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт.

Вечером 2 января, находясь в Светлодарске наблюдатели слышали четыре взрыва, которые они оценили как выстрелы из 73-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-1), шесть выстрелов из 30-мм пушки БМП-2, 15 очередей из автоматического гранатомета, а также две очереди и шесть выстрелов из стрелкового оружия в 3-5 км к юго-востоку.

Тем же вечером, находясь оккупированной Горловке в течение двух часов наблюдатели слышали 45 очередей из крупнокалиберных пулеметов и 54 очереди из стрелкового оружия в 4-6 км к западо-юго-западу и западу.

3 января, находясь в том же месте, СММ слышала 17 взрывов, оцененных как выстрелы из неустановленных систем вооружения: десять из которых в 4-6 км к западо-юго-западу, четыре - на неустановленном расстоянии к юго-западу и три - в 5-7 км к юго-западу.

Команда СММ также слышала три очереди из стрелкового оружия в 5-7 км к юго-западу.

В течение более пяти часов, когда СММ осуществляла наблюдение в оккупированной Ясиноватой наблюдатели слышали один взрыв, оцененный как выстрел из артиллерии в 1 км к западу, а также 11 взрывов неопределенного происхождения, 12-15 взрывов в воздухе, вызванных, по оценке СММ, огнем из зенитной установки (ЗУ-23, 23 мм), а также интенсивный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в 1-3 км к западу и северо-западу.





Фото: osce.org

"Находясь в Авдеевке патруль слышал пять взрывов неопределенного происхождения, четыре очереди из крупнокалиберного пулемета и четыре выстрела из стрелкового оружия в 3-6 км к юго-юго-востоку и югу", - отметили в пресс-службе.

4 января сообщалось, что фотожурналист Анатолий Степанов обнародовал на своей странице в Facebook видеоролик из подборки фотографий, сделанных им на Светлодарской дуге зоны АТО.

23 декабря 2016 года Вооруженные Силы Украины установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское, что на Светлодарской дуге.

По словам министра обороны Степана Полторака, ВСУ не нарушили минские соглашения, взяв под контроль новую позицию в районе Светлодарской дуги.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.