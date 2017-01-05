Карта АТО: рекордное число обстрелов в Донбассе, один боец ранен
За прошедшие сутки, 4 января 2017 года, боевая активность противника в Донбассе выросла: количество обстрелов возросло до 52-х, что является рекордным показателем в новом году. Ранение получил один боец ВСУ. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранение об обстреле наших позиций на Светлодарской дуге", - сказал полковник.
Тяжелое вооружение оккупанты применяли вчера на всех трех направлениях фронта, а под Луганском впервые за последние две недели боевики использовали артиллерию.
Ситуация на полночь 5 января 2017 года (нажмите, чтобы открыть всю схему):
Всего за минувшие сутки на луганском направлении состоялось 16 обстрелов со стороны оккупантов (из них половина - из тяжелого вооружения), 15 - на донецком (из них шесть - с применением минометов), и 21 обстрел - на мариупольском участке фронта (четыре - из тяжелого вооружения).
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