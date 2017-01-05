Россиянин с помощью ФСБ переправлял нелегалов через Украину

Оперативники СБУ задержали злоумышленника при попытке незаконного перемещения в Россию жительницы одной из стран Закавказья

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками задержали гражданина России по подозрению в организации канала перемещения нелегальных мигрантов через украинскую границу в Сумской области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Гражданина России, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины, задержала Служба безопасности Украины совместно с пограничниками в Краснопольском районе Сумской области", - сказано в сообщении.

Россиянин переправлял нелегалов в обоих направлениях при содействии пограничной службы Федеральной службы безопасности России.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке незаконного перемещения в Россию жительницы одной из стран Закавказья.

Решается вопрос об открытии производства по ст. 332 Уголовного кодекса - незаконное перемещение лиц через государственную границу Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

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