В Одесской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа
В Одесской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщает Госслужба по вопросам безопасности продуктов и защиты потребителей.
В сельхозхозяйстве Дружба зарегистрирована гибель 1099 голов птицы из общего поголовья - 10251.
Установлен диагноз - грипп птицы.
Чтобы локализовать и ликвидировать заболевание запланировано собрание комиссии для утверждения плана по ликвидации гриппа, определения границ эпизоотического очага и зон защиты и присмотра.
В Одесскую область выехали специалисты разных ведомств. Уже применяются меры, чтобы не допустить распространения птичьего гриппа.
Как сообщалось, в Черновицкой области в озере в селе Чорторыя за последние несколько дней погибли более 20 белых лебедей. Предполагаемая причина - птичий грипп.
Читайте также: Беларусь отказалась от черновицкой курятины из-за птичьего гриппа
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:09
-
вчера
18:44
-
вчера
16:41
-
вчера
14:20
-
вчера
16:30