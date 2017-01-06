В одном из сельхозхозяйств Одесской области от птичьего гриппа погибли более тысячи голов кур и гусей

В Одесской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщает Госслужба по вопросам безопасности продуктов и защиты потребителей.



В сельхозхозяйстве Дружба зарегистрирована гибель 1099 голов птицы из общего поголовья - 10251.



Установлен диагноз - грипп птицы.



Чтобы локализовать и ликвидировать заболевание запланировано собрание комиссии для утверждения плана по ликвидации гриппа, определения границ эпизоотического очага и зон защиты и присмотра.



В Одесскую область выехали специалисты разных ведомств. Уже применяются меры, чтобы не допустить распространения птичьего гриппа.

Как сообщалось, в Черновицкой области в озере в селе Чорторыя за последние несколько дней погибли более 20 белых лебедей. Предполагаемая причина - птичий грипп.

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