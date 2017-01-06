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В Одесской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа

06.01.2017 06:41
В одном из сельхозхозяйств Одесской области от птичьего гриппа погибли более тысячи голов кур и гусей
В Одесской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа
Фото: consumer.gov.ua

В Одесской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщает Госслужба по вопросам безопасности продуктов и защиты потребителей. 

В сельхозхозяйстве Дружба зарегистрирована гибель 1099 голов птицы из общего поголовья - 10251.

Установлен диагноз - грипп птицы. 

Чтобы локализовать и ликвидировать заболевание запланировано собрание комиссии для утверждения плана по ликвидации гриппа, определения границ эпизоотического очага и зон защиты и присмотра. 

В Одесскую область выехали специалисты разных ведомств. Уже применяются меры, чтобы не допустить распространения птичьего гриппа.

Как сообщалось, в Черновицкой области в озере в селе Чорторыя за последние несколько дней погибли более 20 белых лебедей. Предполагаемая причина - птичий грипп. 

Читайте также: Беларусь отказалась от черновицкой курятины из-за птичьего гриппа

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ЛIГАБiзнесIнформ
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