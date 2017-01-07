Наводнения в Таиланде: погибли 12 человек и тысячи пострадали
07.01.2017 13:26
Синоптики прогнозируют, что ливни будут продолжаться еще как минимум два дня; некоторые села уже частично оказались под водой
Фото: EPA
На юге Таиланда из-за наводнения погибли 12 человек. Об этом сообщает AFP.
Более 700 тысяч человек пострадали или остались без дома в результате ливневых паводков.
Вода местами поднялась до уровня крыш. Частично под водой оказались деревни.
В регионе разрушены 1500 школ.
Ожидается, что ливень будет идти еще по меньшей мере два дня. Военные базы мобилизовали для эвакуации пострадавших и доставки помощи.
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