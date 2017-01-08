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Из-за непогоды в Укране обесточен 31 населенный пункт

08.01.2017 08:01
По данным ГСЧС, в Одесской области обесточены 22 населенных пункта, в Николаевской - семь
Из-за непогоды в Укране обесточен 31 населенный пункт
Фото: EPA

В Украине по состоянию на 23:00 7 января из-за непогоды оставался обесточенным 31 населенный пункт. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По имеющимся данным, в Одесской области обесточены 22 населенных пункта, Николаевской - семь, Херсонской и Волынской - по одному.

Кроме того, с 18:00 7 января в Одесской области было ограничено движение для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения области (кроме дороги Киев-Одесса, где ограничено движение только крупногабаритных транспортных средств).

В Днепропетровской области ограничено движение для всех категорий транспортных средств на участке дороги М-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье.

В Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях ограничено движение для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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