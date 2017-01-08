В Корее монах поджег себя в знак протеста против президента

Буддийский монах поджег себя в Сеуле в знак протеста против подписанного президентом в 2015 году соглашения между Южной Кореей и Японией

Буддийских монах поджег себя в Сеуле в знак протеста против соглашения между Южной Кореи и Японией о корейских женщинах, принудительно отправленных в японские публичные дома во времена Второй мировой войны. 64-летний мужчина получил ожоги третьей степени и находится в больнице в бессознательном состоянии, сообщает BBC.

Монах поджег себя во время митинга против президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

В оставленной записке мужчина требовал арестовать президента за государственную измену - подписание ею в 2015 году договоренностей с Японией о компенсации "женщинам для утешения".

6 декабря президент Южной Кореи Пак Кын Хе подтвердила свою готовность уйти в отставку в апреле 2017 года из-за коррупционного скандала.

9 декабря парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Пак Кын Хе.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.