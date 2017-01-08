В Закарпатье сошла лавина: фото
Вблизи поселка Деловое Раховского района на автомобильную дорогу местного значения сошла снежная лавина. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.
В результате происшествия движение транспорта осуществлялось в одностороннем режиме.
Как сообщается, жертв и пострадавших нет.
По состоянию на 16:45 последствия схождения лавины были ликвидированы, а движение восстановлено.
ГСЧС предупреждает об опасности схождения других лавин в горах.
Ранее сегодня сообщалось, что обесточенными остаются 24 населенных пункта в Одесской, Черновицкой и Херсонской областях.
Фото: zk.dsns.gov.ua
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