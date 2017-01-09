Взрыв газа в квартире в Хмельницкой области: погиб ребенок - фото





Информация о взрыве поступила вчера в 14:30.



Взрыв газового баллона с последующим горением произошел в квартире на 2 этаже 5-этажного дома.







В результате взрыва в реанимационное отделение госпитализировали 32-летнюю хозяйку квартиры и 11-летнюю соседскую девочку.







"Во время ликвидации пожара в квартире спасатели обнаружили тело еще одного ребенка. Как стало известно, это 8-летняя дочь хозяйки квартиры", - отметили в пресс-службе.



Пожар был ликвидирован в 14:42. Окончательная причина взрыва устанавливается.



