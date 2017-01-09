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Взрыв газа в квартире в Хмельницкой области: погиб ребенок - фото

09.01.2017 07:53
В результате взрыва двое человек находятся в реанимации
Взрыв газа в квартире в Хмельницкой области: погиб ребенок - фото
Фото: dsns.gov.ua
В Хмельницкой области в результате взрыва газа в квартире двое человек получили травмы, погибла девочка восьми лет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о взрыве поступила вчера в 14:30.

Взрыв газового баллона с последующим горением произошел в квартире на 2 этаже 5-этажного дома.
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В результате взрыва в реанимационное отделение госпитализировали 32-летнюю хозяйку квартиры и 11-летнюю соседскую девочку.
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"Во время ликвидации пожара в квартире спасатели обнаружили тело еще одного ребенка. Как стало известно, это 8-летняя дочь хозяйки квартиры", - отметили в пресс-службе.

Пожар был ликвидирован в 14:42. Окончательная причина взрыва устанавливается.

3 января 2017 года в Сумах в квартире многоэтажного дома произошел взрыв. Его причиной, предварительно, была утечка газа. Погибла женщина пожилого возраста. Еще два человека госпитализированы. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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