Взрыв газа в квартире в Хмельницкой области: погиб ребенок - фото
09.01.2017 07:53
В результате взрыва двое человек находятся в реанимации
Фото: dsns.gov.ua
В Хмельницкой области в результате взрыва газа в квартире двое человек получили травмы, погибла девочка восьми лет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Взрыв газового баллона с последующим горением произошел в квартире на 2 этаже 5-этажного дома.
В результате взрыва в реанимационное отделение госпитализировали 32-летнюю хозяйку квартиры и 11-летнюю соседскую девочку.
"Во время ликвидации пожара в квартире спасатели обнаружили тело еще одного ребенка. Как стало известно, это 8-летняя дочь хозяйки квартиры", - отметили в пресс-службе.
Пожар был ликвидирован в 14:42. Окончательная причина взрыва устанавливается.
Информация о взрыве поступила вчера в 14:30.
Взрыв газового баллона с последующим горением произошел в квартире на 2 этаже 5-этажного дома.
В результате взрыва в реанимационное отделение госпитализировали 32-летнюю хозяйку квартиры и 11-летнюю соседскую девочку.
"Во время ликвидации пожара в квартире спасатели обнаружили тело еще одного ребенка. Как стало известно, это 8-летняя дочь хозяйки квартиры", - отметили в пресс-службе.
Пожар был ликвидирован в 14:42. Окончательная причина взрыва устанавливается.
3 января 2017 года в Сумах в квартире многоэтажного дома произошел взрыв. Его причиной, предварительно, была утечка газа. Погибла женщина пожилого возраста. Еще два человека госпитализированы.
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