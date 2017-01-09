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В Сумах произошел взрыв многоэтажке: есть пострадавшие

09.01.2017 11:46
В результате взрыва пострадали трое человек
В Сумах произошел взрыв многоэтажке: есть пострадавшие
Фото: 0542.ua

Сегодня в Сумах в результате взрыва газа в многоэтажном доме травмы получили три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Сумской области.

В результате взрыва хозяин квартиры находится в реанимации, еще два человека из соседней квартиры были госпитализированы.

"Взрыв прогремел около 9:00 утра в квартире на первом этаже по проспекту Махайла Лушпы", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, произошла утечка природного газа.

3 января в Сумах в квартире многоэтажного дома произошел взрыв. Его причиной, предварительно, была утечка газа. Погибла женщина пожилого возраста. Еще два человека госпитализированы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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