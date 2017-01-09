Ивано-Франковская область: от переохлаждения погибли два человека

Резкое усиление морозов на территории Украины привело к трагедиям: зафиксированы еще два летальных случая



По информации местного издания По информации местного издания Galka.if , погибшие - мужчины 54 и 67 лет.





Тело первого нашли в селе Годы-Доброводка Коломыйского района, второго - в селе Джурков Коломыйского района.



За прошедшие сутки в местные больницы госпитализировали трех жителей сел Товмачик, Молодятин и Прокурава с обморожениями кистей, пальцев обеих кистей I-II степеней.



По прогнозам синоптиков, ночью и утром 9 января в Карпатах, на Прикарпатье и в Хмельницкой области ожидаются сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с.



6 января 6 января сообщалось , что четыре человека погибли от переохлаждения во Львовской области.





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В Ивано-Франковской области в течение 8 января от переохлаждения погибли два человека, еще трое были с обморожениями госпитализированы. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.