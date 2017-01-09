Ивано-Франковская область: от переохлаждения погибли два человека
09.01.2017 13:48
Резкое усиление морозов на территории Украины привело к трагедиям: зафиксированы еще два летальных случая
В Ивано-Франковской области в течение 8 января от переохлаждения погибли два человека, еще трое были с обморожениями госпитализированы. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
По информации местного издания Galka.if, погибшие - мужчины 54 и 67 лет.
За прошедшие сутки в местные больницы госпитализировали трех жителей сел Товмачик, Молодятин и Прокурава с обморожениями кистей, пальцев обеих кистей I-II степеней.
По прогнозам синоптиков, ночью и утром 9 января в Карпатах, на Прикарпатье и в Хмельницкой области ожидаются сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с.
6 января сообщалось, что четыре человека погибли от переохлаждения во Львовской области.
По информации местного издания Galka.if, погибшие - мужчины 54 и 67 лет.
Тело первого нашли в селе Годы-Доброводка Коломыйского района, второго - в селе Джурков Коломыйского района.
За прошедшие сутки в местные больницы госпитализировали трех жителей сел Товмачик, Молодятин и Прокурава с обморожениями кистей, пальцев обеих кистей I-II степеней.
По прогнозам синоптиков, ночью и утром 9 января в Карпатах, на Прикарпатье и в Хмельницкой области ожидаются сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с.
6 января сообщалось, что четыре человека погибли от переохлаждения во Львовской области.
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