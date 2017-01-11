На Харьковщине осужден распространитель сепаратистских материалов

Противоправная направленность публикаций была подтверждена выводами экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз

Октябрьский райсуд Харькова приговорил злоумышленника, которого сотрудники СБУ задержали в конце сентября прошлого года за распространение материалов с призывами к изменению границ территории государства. Об этом сообщаетпресс-центр СБУ.

39-летний сепаратист размещал в Интернете сообщения, направленные на уничтожение украинской государственности, создание псевдогосударственного образования "Новороссия", отсоединение западных регионов Украины, усиление гражданского противостояния между жителями Донбасса и жителями других регионов, провоцирование массовых беспорядков, эскалации вооруженного конфликта.

Противоправная направленность публикаций была подтверждена выводами экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

К тому же злоумышленник незаконно приобрел и хранил дома автомат Калашникова АК-74 с патронами.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Он приговорен к лишению свободы сроком на три с половиной года.

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