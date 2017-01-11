На Харьковщине осужден распространитель сепаратистских материалов
Октябрьский райсуд Харькова приговорил злоумышленника, которого сотрудники СБУ задержали в конце сентября прошлого года за распространение материалов с призывами к изменению границ территории государства. Об этом сообщаетпресс-центр СБУ.
39-летний сепаратист размещал в Интернете сообщения, направленные на уничтожение украинской государственности, создание псевдогосударственного образования "Новороссия", отсоединение западных регионов Украины, усиление гражданского противостояния между жителями Донбасса и жителями других регионов, провоцирование массовых беспорядков, эскалации вооруженного конфликта.
Противоправная направленность публикаций была подтверждена выводами экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
К тому же злоумышленник незаконно приобрел и хранил дома автомат Калашникова АК-74 с патронами.
Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Он приговорен к лишению свободы сроком на три с половиной года.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:36
-
13:30
-
вчера
13:37
-
13:03
-
12:44
Новости партнеров
- 163306
- 52193
- 20356
- 18570
- 17636