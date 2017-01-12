Минздрав: С начала морозов от переохлаждения умерли 40 человек

В Украине с начала морозов зарегистрировано 40 летальных случаев в результате переохлаждения, 11 из них - за последние сутки

В Украине с начала морозов в результате переохлаждения умерли 40 человек, в том числе 11 - за последние сутки. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник управления экстренной медицинской помощи Министерства здравоохранения Татьяна Тимошенко, передает корреспондент ЛІГА.net.

"По состоянию на утро 869 человек обратились за помощью в медицинские учреждения, из них госпитализированы 753 человека. К сожалению, есть 40 смертельных случаев. Еще вчера было 29 человек... Из 40 в медицинских учреждениях умерли три человека, на улице - 27 человек и 10 - в домах", - сказала она. По словам Тимошенко, наибольшее количество умерших зафиксировано в Ровенской, Львовской и Николаевской областях.

В свою очередь заведующая центром гриппа и ОРЗ Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний Минздрава Татьяна Дыхановская сообщила, что в первую неделю января 2017 года от гриппа умерли шесть человек.

"В первую неделю зарегистрировано шесть летальных случаев: два - во Львовской области, из них один ребенок, два - в Запорожской области и по одному случаю в Черкасской и Донецкой областях", - отметила она.

Наиболее высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРЗ зафиксирован в Волынской области, наименьший - в Луганской. Эпидемиологический уровень превышен в 13 областях Украины.

Ранее сообщалось о том, что четыре человека погибли от переохлаждения во Львовской обалсти, еще двое - в Ивано-Франковской.

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