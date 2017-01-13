Трагедия в Княжичах: полиция завершила служебное расследование

Нацполиция завершила служебное расследование и готова привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских, виновных в перестрелке в Княжичах

Национальная полиция завершила служебное расследование и готова привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских, виновных в перестрелке в Княжичах Киевской области. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, передает УНИАН.

Вакуленко отметил, что в пятницу, 13 января, или в понедельник, 16 января, руководством Нацполиции будут приняты меры дисциплинарного реагирования в отношении виновных сотрудников полиции.

"Непосредственно в Национальной полиции на сегодняшний день завершено проведение служебного расследования, и я думаю, что буквально, возможно, сегодня, возможно, в понедельник будет уже подписан дисциплинарный приказ реагирования, и это будет также предметом информирования общества и средств массовой информации о тех мерах, которые приняла Национальная полиция", заявил замглавы Нацполиции.

Ночью, 4 декабря, в поселке Княжичи Броварского района в Киевской области в результате проведения спецоперации по задержанию преступной группы грабителей погибли пятеро сотрудников Нацполиции. Официальная версия гласит, что правоохранители по ошибке открыли огонь друг против друга.

По факту гибели силовиков прокуратура Киевской области начала досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 115 УК - убийство.

Исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян отстранил всех правоохранителей, принимавших участие в спецоперации в Княжичах.

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