Чиновник Краматорского горсовета попался на взятке: фото

Чиновник систематически требовал деньги с предпринимателей за право осуществления выездной торговли продуктами питания

Чиновника Краматорского городского совета разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с полицией. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Чиновник систематически требовал деньги с предпринимателей за право осуществления выездной торговли продуктами питания.

Оперативники спецслужбы задержали взяточника возле административного здания горсовета во время получения неправомерной выгоды в сумме шесть тысяч гривень.





Также правоохранители задокументировали еще два эпизода его противоправной деятельности.





Фото: ssu.gov.ua

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения - содержание под стражей.

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