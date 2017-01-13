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Чиновник Краматорского горсовета попался на взятке: фото

13.01.2017 15:29
Чиновник систематически требовал деньги с предпринимателей за право осуществления выездной торговли продуктами питания
Чиновник Краматорского горсовета попался на взятке: фото

Чиновника Краматорского городского совета разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с полицией. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Чиновник систематически требовал деньги с предпринимателей за право осуществления выездной торговли продуктами питания.

Оперативники спецслужбы задержали взяточника возле административного здания горсовета во время получения неправомерной выгоды в сумме шесть тысяч гривень.


Также правоохранители задокументировали еще два эпизода его противоправной деятельности.


Фото: ssu.gov.ua

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения - содержание под стражей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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