Чиновник Краматорского горсовета попался на взятке: фото
Чиновника Краматорского городского совета разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с полицией. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Чиновник систематически требовал деньги с предпринимателей за право осуществления выездной торговли продуктами питания.
Оперативники спецслужбы задержали взяточника возле административного здания горсовета во время получения неправомерной выгоды в сумме шесть тысяч гривень.
Также правоохранители задокументировали еще два эпизода его противоправной деятельности.
Фото: ssu.gov.ua
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения - содержание под стражей.
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