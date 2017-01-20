Сутки в АТО: раненых и погибших среди военных нет

Режим тишины боевики нарушали к северу от Горловки и на Светлодарской дуге, сказал спикер Минобороны по вопросам АТО

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых среди украинских военных нет. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

На луганском направлении боевики значительно уменьшили количество обстрелов по всей линии соприкосновения.





"Единственным исключением было Крымское, которое оккупанты днем активно обстреляли из минометов и гранатометов. Через полчаса враг выпустил 19 мин по позициям ВСУ. Ближе к полуночи боевики открыли огонь из гранатометов по Новозвановке. Все обстрелы имели преимущественно эпизодический характер", - сказал Мотузяник.





Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло три вражеских обстрела, в том числе два - из тяжелого вооружения.



На донецком направлении наблюдается относительно спокойная обстановка. Тяжелое вооружение боевиками не применялось. Террористы провели несколько обстрелов в Авдеевке, используя при этом тяжелые пулеметы и гранатометы различных систем.





Также режим тишины боевики нарушали к северу от Горловки и на Светлодарской дуге.



Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло пять обстрелов со стороны пророссийских наемников.



На мариупольском направлении в течение суток террористы обстреливали Гнутово, Водяное и Широкино.





"Там боевики провели эпизодические обстрелы позиций ВСУ как днем, так и ночью. Опять же, тяжелое вооружение противник не использовал", - сказал Мотузяник.



Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 11 вражеских обстрелов.







В Донбассе было зафиксировано 19 обстрелов со стороны боевиков.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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