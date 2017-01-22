Штаб: В зоне АТО 21 января ни один боец не погиб и не был ранен
Штаб антитеррористической операции констатирует отсутствие потерь в ходе АТО 21 января. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.
Он уточнил, что в целом за сутки произошло 33 обстрела позиций сил АТО, 21 из которых пришелся на мариупольское направление.
"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - уточнил Мотузяник.
По его словам, на луганском направлении произошло семь обстрелов, один из которых - минометный.
На донецком направлении гибридная армия открывала огонь из минометов по позициям военных в Зайцево. Также боевики активизировались в авдеевской промзоне, где произошли две перестрелки. Одна вооруженная провокация боевиков зафиксирована в Новгородском.
По данным штаба АТО, в целом на донецком направлении произошло пять обстрелов.
На мариупольском направлении произошел 21 обстрел. Боевики сместили активность к приморским рубежам Водяное - Лебединское - Широкино, где в общей сложности произошло 15 обстрелов. В частности, в Водяном и Широкино произошло по одному минометному обстрелу, также вражеские снайперы дважды открывали огонь по позициям сил АТО в этом районе.
За минувшие сутки, 20 января, террористы 25 раз обстреляли позиции АТО. Один украинский военный погиб.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
20.01.17
08:50
-
вчера
11:00
-
20.01.17
19:24
-
20.01.17
18:58
-
20.01.17
18:34