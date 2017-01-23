Сутки в зоне АТО: боевики обстреляли ВСУ 41 раз, ранены четверо

Террористы в течение воскресенья вели огонь по позициям сил АТО на всех направлениях, используя различные виды вооружений

Боевики гибридной армии РФ в течение воскресенья, 22 января 2017 года, 41 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в Донбассе, в результате чего ранения получили четверо бойцов АТО. Об этом в своем Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении оккупанты обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ВСУ в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Чермалыка, Широкино и Водяного. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке вели огонь вражеские снайперы.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреливали Валуйское, Крымское, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую.

На донецком направлении российско-оккупационные войска применяли 120-мм минометы, обстреливая Пески, также здесь вел огонь снайпер. По Новгородскому, Луганскому, Авдеевке и Зайцево боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

22 января сообщалось, что боевики обстреляли позиции сил АТО 24 раза, четверо военных ранены.

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