Бразильцу дали 13 лет тюрьмы за вербовку боевиков для ДНР

С сентября 2014 года по май 2015-го бразилец воевал на стороне боевиков ДНР в Донбассе, а также вербовал для этих целей своих согражадан

Гражданин Бразилии, который вербовал наемников и воевал на стороне террористической организации ДНР, приговорен к 13 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Печерский райсуд признал иностранца виновным по ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сказано в сообщении.

Следствие установило, что с сентября 2014 года по май 2015-го гражданин Бразилии находился в составе 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады ДНР. Он выполнял при этом функции управляющего ротой, инструктора и разведчика. Участвовал в боевых действиях в районе с. Вергулевка, Первомайского, Горловки, Старобешево, боях под Дебальцево, боях за Донецкий аэропорт. Совершал неоднократные разведывательные походы на позиции ВСУ и корректировал артиллерийский огонь.

Также установлено, что бразилец вербовал иностранцев, преимущественно бразильцев, в состав незаконных вооруженных формирований.

В октябре 2016 года СБУ задержала иностранного наемника из Бразилии с позывным Головорез, который воевал против Украины на стороне террористических организаций ДНР и ЛНР.

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