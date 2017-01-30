В Стамбуле совершено вооруженное нападение на ресторан
Неизвестный совершил вооруженное нападение на ресторан в Стамбуле. По предварительной информации, есть как минимум один погибший - возможно, это сам стрелок, сообщает ВВС.
Журналисты газеты Hurriyet утверждают, что в результате инцидента не менее двух человек получили ранения.
По данным телеканала NTV, нападавшего удалось задержать.
Hurriyet сообщает, что при задержании тот был ранен и скончался по дороге в больницу.
Из сообщений СМИ пока не ясно, был ли стрелок единственным погибшим в результате инцидента или же помимо него погиб также один посетитель. Официальной информации пока нет.
В ночь с 31 декабря на 1 января в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение, в результате которого погибли 39 человек.
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