В Стамбуле совершено вооруженное нападение на ресторан

По предварительной информации, в результате вооруженного нападения на ресторан в Стамбуле погиб, как минимум, один человек

Неизвестный совершил вооруженное нападение на ресторан в Стамбуле. По предварительной информации, есть как минимум один погибший - возможно, это сам стрелок, сообщает ВВС.

Журналисты газеты Hurriyet утверждают, что в результате инцидента не менее двух человек получили ранения.

По данным телеканала NTV, нападавшего удалось задержать.

Hurriyet сообщает, что при задержании тот был ранен и скончался по дороге в больницу.

Из сообщений СМИ пока не ясно, был ли стрелок единственным погибшим в результате инцидента или же помимо него погиб также один посетитель. Официальной информации пока нет.

В ночь с 31 декабря на 1 января в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение, в результате которого погибли 39 человек.

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