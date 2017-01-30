Полиция узнала, кто стрелял в 6-летнего мальчика в Днепре

Полиция выяснила, что в ребенка стрелял другой 7-летний мальчик

В Днепре полиция раскрыла дело о стрельбе в 6-летнего ребенка. Оказалось, что в него стрелял 7-летний мальчик, сообщили в главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.



Полиция установила, что вечером 23 января пострадавший ребенок вместе с матерью находились в гостях.

"В то время, когда взрослые находились на кухне, мальчик вместе с другим 7-летним ребенком находился в комнате. Вдруг послышался хлопок, а когда взрослые прибежали в комнату, то увидели раненого ребенка. Выяснилось, что дети нашли пистолет под патрон Флобера и во время игры неожиданно раздался выстрел", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что изначально мать пострадавшего ребенка рассказала неправдивую версию о том, что мальчик травмировался на улице. В результате полиция несколько дней потратила "на поиск уличных хулиганов", но получить любую информацию, которая помогла раскрыть преступление, не удалось.

"Впоследствии ... был установлен истинный ход события. В связи с новыми обстоятельствами дела, полиция рассматривает возможность переквалификации преступления ст. 121 (умышленное тяжелое телесное повреждение, - ред.) на ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение)", - заявили в полиции.

В пресс-службе отметили, что за заведомо ложные показания предусмотрена уголовная ответственность по ст. 384 УК Украины.

23 января 2017 года вечером шестилетний мальчик был доставлен в детскую больницу с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки.

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