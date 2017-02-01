В Авдеевке ранен местный житель - Нацполиция

Боевики не прекращают обстреливать Авдеевку, повреждены 26 жилых дома

В результате обстрела боевиками Авдеевки был ранен 63-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

У мужчины осколочное ранение бедра, минно-взрывная травма. Пострадавший доставлен в местную больницу.

"Боевики не прекращают обстреливать Авдеевку. Вследствие прямого попадания артиллерийских снарядов разрушениям подверглись дома по ул. Тургенева, Металлургов (бывшая Красноармейская), Колосова и Заводской", - отметили в пресс-службе.

Полицейские круглосуточно несут службу в прифронтовом городе, продолжают документировать последствия обстрелов, которые ведутся со стороны оккупированной территории и не утихают уже четвертые сутки.

Жители города обращаются за помощью к полицейским и сообщают о повреждении своих домов.

Сегодня утром в результате прямого попадания артиллерийских снарядов на улице Тургенева значительные повреждения получили три дома.

Три дома по улице Металлургов также получили повреждения во время обстрела боевиков.

Также повреждены частные дома, которые расположены по улице Колосова и Заводской.

Факт квалифицирован по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса

За четверо суток в Авдеевке ранены шесть мирных жителей, повреждены 26 домов.

Пророссийские наемники сегодня утром предприняли попытку взять штурмом позиции сил АТО.

31 января страны-участники ОБСЕ призвали РФ поддерживать режим прекращения огня в Донбассе и выполнить минские договоренности.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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